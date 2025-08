Risco de câncer colorretal varia conforme ancestralidade genética, aponta estudo com brasileiros

Pesquisa com a participação de cientista da Faculdade de Medicina da UFC revela que menor herança asiática ou africana aumenta risco da doença no Brasil

Uma nova pesquisa analisou cerca de dois mil voluntários de diferentes estados brasileiros, entre os anos de 2001 e 2020, e descobriu que o risco de desenvolvimento de câncer colorretal está associado à origem étnica. Menor contribuição genética de ascendência asiática ou africana pode aumentar significativamente a probabilidade de surgimento da doença.

O estudo foi destaque na edição de junho da revista científica JCO Global Oncology, sendo conduzido por uma equipe de pesquisadores do Hospital de Câncer de Barretos (SP), da Universidade do Minho (Portugal) e da Universidade Federal do Ceará (UFC).