Ressaca marítima: Rio de Janeiro segue em alerta para ondas de até 3,5 metros

Ondas do mar entre 2,5 e 3,5 metros devem marcar o Rio de Janeiro até esta quinta-feira, 31 / Crédito: Reprodução/ Tânia Rêgo (Agência Brasil)

O Rio de Janeiro segue com o alerta de ressaca marítima, com possibilidade de ondas entre 2,5 metros e 3,5 metros, emitido pela Marinha do Brasil até esta quinta-feira, 31. A ressaca, provocada por um ciclone extratropical, interditou diversas vias na capital carioca nessa terça-feira, 29. A água invadiu as pistas e chegou a atingir a garagem de alguns prédios.

Devido à ressaca, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) alterou o tráfego de ônibus e carros em algumas ruas. O Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Município, informou que o céu ficará predominantemente nublado e não há previsão de chuva nesta quarta, com ventos moderados a ocasionalmente fortes. As temperaturas variam de 11 a 25 graus Celsius (ºC). Rio: aviso meteorológico com nível de severidade alto segue até esta quarta-feira, 30 De acordo com a Agência Brasil, os fortes ventos chegaram a atingir 70 quilômetros por hora (km/h) às 8 horas, no Aeroporto Santos Dumont, nessa segunda, 28.

Os fatores que levam a um desastre climático; ENTENDA

O Centro de Operações Rio emitiu aviso meteorológico com nível de severidade alto. "A passagem de uma frente fria pode ocasionar rajadas de ventos moderados a fortes", afirma o Sistema Alerta Rio. O aviso é valido até esta quarta. Rio: queda de árvores causam interdição em vias públicas Além da interdição da ciclovia Tim Maia, houve paralisação por mais de três horas na rua Professor Antônio Maria Teixeira, na altura da avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, depois da queda de uma árvore.