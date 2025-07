Carla Zambelli é presa na Itália e poderá ser extraditada

Deputada havia fugido para país europeu após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Autoridades italianas avaliarão pedido de extradição.A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi presa na Itália nesta terça-feira (29/07) após passar quase dois meses foragida, informou o Ministério da Justiça em Brasília. Ela foi detida no apartamento onde vivia em Roma por policiais italianos em uma ação conjunta com a Polícia Federal (PF). A parlamentar bolsonarista foi condenada em maio pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda de mandato, após ser acusada de comandar um ataque cibernético ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti. Em 6 de junho, o STF negou um recurso apresentado pela defesa de Zambelli e determinou que a deputada cumprisse, de forma definitiva, a pena de 10 anos de prisão, contra a qual não cabe mais recurso. A deputada fugiu do país para a Itália pouco depois da condenação no STF. Ela se deslocou de carro até Buenos Aires, na Argentina, de onde partiu em um voo para os Estados Unidos. Após analisar as imagens de um vídeo divulgado pela deputada em suas redes sociais, um YouTuber descobriu que ela estava em Fort Lauderdale, no estado da Flórida, o que foi confirmado mais tarde por sua assessoria. Zambelli chegou à Roma no dia 5 de julho. O pedido de extradição foi feito pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que determinou sua prisão preventiva, assim como o bloqueio de seus bens e a inclusão de seu nome na lista de pessoas procuradas da Interpol. Sem prazo para a extradição No pedido, Moraes assegurou que a bolsonarista não será submetida a condições degradantes após voltar ao país. Ele garantiu que Zambelli não será presa por outro processo anterior ao pedido de extradição, que ela não receberá pena perpétua, que sua pena não será agravada por motivos políticos e que ela não será submetida a tortura ou a tratamentos desumanos. A PF informou que a brasileira foi levada para uma delegacia em Roma. A partir de agora, as autoridades locais têm 48 horas para decidir sobre a validação da prisão. Não há previsão para o retorno de Zambelli ao país. A Justiça italiana terá ainda que analisar o pedido de extradição e avaliar se preenche os pré-requisitos estabelecidos por tratados firmados entre a Itália e o Brasil. Processo por porte ilegal de arma Em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, Ela perseguiu com uma pistola em punho um homem com quem havia tido um desentendimento no bairro dos Jardins, em São Paulo. O ocorrido foi gravado por diversos transeuntes, e os vídeos ganharam as redes sociais. As imagens mostravam a deputada, acompanhada de seu segurança, correndo atrás do jornalista Luan Araújo, um homem negro e apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontando a arma para ele até que ele se refugiasse dentro de um restaurante. Em janeiro de 2023, Zambelli foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Gilmar Mendes, quando foram apreendidas três pistolas e um revólver registrados em seu nome. Em março deste ano, o STF formou maioria para condenar Zambelli a cinco anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A deputada se diz vitima de perseguição e nega as acusações. O processo ainda não foi concluído. rc (ots)