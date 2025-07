Piloto acusado de abuso sexual infantil é preso logo após aterrissar na Califórnia

O homem, identificado como Rustom Bhagwagar, de 34 anos, foi detido por cinco acusações de sexo oral com uma criança menor de 10 anos, informou o Departamento de Segurança Interna dos EUA, na noite desta segunda-feira, 28. Ele era investigado desde abril, segundo o órgão.

Um piloto da companhia aérea Delta Air Lines foi preso a bordo de um voo sob acusação de abuso sexual infantil, na noite do último sábado, 26. Ele foi retirado da cabine por agentes federais logo após pousar o avião no Aeroporto Internacional de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Inicialmente, o Departamento de Segurança Interna havia informado que o piloto estava sendo acusado de posse de material de abuso sexual infantil. Não ficou claro por que os detalhes da acusação foram alterados e o órgão não respondeu imediatamente a pedidos de comentários da imprensa americana.

Passageiros a bordo do voo que saiu de Minneapolis para São Francisco postaram um vídeo nas redes sociais onde é possível ver os agentes federais caminhando pelo corredor do avião.

Em um comunicado, a Delta disse que cooperaria com as autoridades policiais e que o piloto foi suspenso, enquanto se aguarda uma investigação.

"A Delta tem tolerância zero para condutas ilegais e cooperará totalmente com as autoridades policiais", disse a companhia aérea.