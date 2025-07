Motta critica tarifa de Trump e diz que sanção tem como meta 'ingerência em assuntos internos'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, de forma indireta nesta terça-feira, 29, que tem uma "profunda preocupação" com as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, que teria como objetivo a "ingerência em assuntos internos".

O pronunciamento foi dado em discurso na 6ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamento, evento em colaboração com a Organização das Nações Unidas, na Suíça.

"No domínio comercial, aprovamos a Lei de Reciprocidade Econômica. Com ela, o Brasil tem ferramentas adequadas para responder a práticas discriminatórias em relação aos produtos brasileiros. É uma resposta serena, mas firme, em linha com a nossa profunda preocupação com o uso de medidas comerciais unilaterais para fins protecionistas e para ingerência em assuntos internos de outros países", disse Motta.

O presidente da Câmara, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pode ser alvo de sanções do governo americano por meio da Lei Magnitsky, que pode suspender vistos, assim como já ocorreu com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A condicional para evitar a Magnitsky, segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é pautar a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. "O (presidente do Senado) Davi Alcolumbre (União-AP) não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia", disse Eduardo.