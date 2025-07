Acidente com cantor Netto Brito causa três mortes na Bahia; veja últimas notícias

Um grave acidente envolvendo o ônibus da banda do cantor Netto Brito deixou três mortos na noite de domingo, 27, na Bahia, próximo ao município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

O grupo se dirigia à cidade de Salinas da Margarida, onde se apresentaria durante a programação de aniversário de 68 anos do município, quando o veículo colidiu com um carro, conforme informa o perfil do cantor no Instagram.