De chá revelação a show do Coldplay, traição esteve em alta; veja vídeos e o que se sabe

Casos viralizaram no TikTok com traições sendo expostas de maneiras inusitadas

Dois casos de traição diferentes tomaram conta das redes sociais nos últimos dias. Um deles aconteceu em Quinze de Novembro, no interior do Rio Grande do Sul neste último domingo, 13, quando Natália Knak publicou em sua conta do TikTok diferentes vídeos expondo as infidelidades de seu companheiro, Rafael Eduardo Schemmer, durante um evento familiar.

Grávida, Natália aproveitou o chá de revelação feito para seu bebê para expor as “várias traições” do cônjuge na frente da família. O momento contou com a exibição de diversos prints de conversas de Rafael e um confronto por ele ter levado as amantes para dentro de casa, incluindo ter pago a casa de uma delas, identificada como Jéssica. Confira o vídeo, abaixo: