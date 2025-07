José Maria Marin, ex-presidente da CBF, morre aos 93 anos em São Paulo

Morreu na madrugada deste domingo, 20, em São Paulo, aos 93 anos, o ex-presidente da CBF José Maria Marin. Ele passou mal em casa na noite de sábado e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, mas não resistiu e faleceu por volta das 3 horas. O velório será realizado à tarde, na capital paulista.

Advogado de formação, Marin teve uma longa trajetória tanto na política quanto no futebol. Foi vereador e deputado estadual por São Paulo entre as décadas de 1960 e 1970, além de ter exercido os cargos de vice-governador e governador do Estado nos anos 1980, durante o regime militar. No mesmo período, presidiu a Federação Paulista de Futebol (FPF) e comandou a delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México. A trajetória de Marin no futebol brasileiro foi marcada por casos de escândalo e corrupção.