Adolecentes suspeitos de matar Nicolly são presos no interior do Paraná

Nicolly Estava desaparecidades desde último dia 14. Seu corpo foi encontrado na tarde da sexta-feira passada, 18 / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A Polícia Civil apreendeu na tarde deste domingo, 20, o casal de adolescentes suspeito de matar Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos. Eles foram localizados na casa da avó materna do ex-namorado da vítima, em Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Com os dois, a polícia também apreendeu dois celulares. Confira | Acusado de feminicídio contra estudante em Fortaleza será julgado em julho



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O corpo de Nicolly foi encontrado na última sexta-feira, 18, em uma lagoa no bairro Jardim América I, em Hortolândia (SP). De acordo com a Guarda Municipal, a vítima foi esquartejada, enrolada em dois lençóis e uma lona, e estava parcialmente submersa. Ela estava desaparecida desde o dia 12 de julho. Caso Nicolly: Os suspeitos O principal suspeito é o namorado da vítima, um adolescente de 17 anos, que mantinha um relacionamento paralelo com uma jovem de 15 anos. Os dois foram encontrados neste domingo, na casa da avó de um deles, em Cornélio Procópio (PR), a cerca de 428 km de Hortolândia (SP). A apreensão foi resultado de uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Hortolândia e a Polícia Civil do Paraná (PCPR). Com os adolescentes, foram encontrados dois celulares que serão analisados pela perícia. A polícia continua investigando se houve o envolvimento de outras pessoas, tanto na execução do feminicídio quanto na fuga do casal.

O corpo da jovem Segundo a Polícia Civil, o corpo da jovem foi localizado por volta das 15h30min da sexta-feira, 18, com a ajuda de um cão farejador. Os agentes realizavam buscas em uma lagoa no bairro Jardim Amanda I, quando avistaram o corpo parcialmente submerso. A vítima estava enrolada em dois lençóis e em uma lona azul. Posteriormente, o pai do namorado de Nicolly reconheceu os objetos como sendo de sua residência. Ainda de acordo com a polícia, o corpo apresentava múltiplas perfurações por arma branca, cortes profundos na região abdominal e estava sem os membros superiores e inferiores. Nas costas da jovem havia uma inscrição com as iniciais "PCC", em uma tentativa de simular ligação com a organização criminosa e despistar a real motivação do crime.

Durante coletiva de imprensa, o pai de Nicolly, Vinícius Marcelus, relatou ter reconhecido a filha por um colar que ela costumava usar. Ele também afirmou que o rosto da adolescente estava inchado e com marcas de agressão, sugerindo golpes com um pedaço de madeira. O delegado do 2º Distrito Policial de Hortolândia, dr. José Regino Melo Lages Filho, informou que, dentro dos lençóis, foram encontradas pedras utilizadas para manter o corpo submerso, caracterizando uma tentativa de ocultação de cadáver. Nicolly foi sepultada na manhã deste domingo, 20, no Cemitério de Mococa, localizado na Praça Princesa Isabel.