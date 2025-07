Cinco pessoas morrem após colisão entre ônibus universitários e um caminhão em Goiás

Acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, 16 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Cinco pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após um acidente envolvendo dois ônibus da Universidade Federal do Pará (UFPA) e um caminhão durante a madrugada desta quarta-feira, 16. A colisão foi registrada no município de Porangatu, estado de Goiás, próximo ao quilômetro (km) 2 da BR-153, e vitimou três estudantes, um motorista da instituição de ensino e o condutor da carreta. LEIA TAMBÉM:Criminosos sequestram 14 ônibus e interditam vias após operação policial no RJ

“A Universidade está mobilizada para oferecer todo apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas e manifesta solidariedade, compartilhando o luto que atinge toda a instituição neste momento tão difícil. A Universidade Federal do Pará presta solidariedade e respeito às vítimas e aos familiares e decreta luto oficial de três dias”, disse a UFPA. Quem também se posicionou sobre o caso foi a UNE, realizadora do congresso, que afirmou estar em contato com os governos e universidades federais do Pará e Goiás para prestar apoio aos parentes das vítimas. No Ceará, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) também emitiu nota de pesar sobre o caso e disse seguir acompanhando as atualizações sobre o estado de saúde das dezenas de sobreviventes.