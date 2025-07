Unesco declara Cânion do Peruaçu, em MG, Patrimônio Mundial

Local abriga complexo de cavernas e sítios arqueológicos milenares. É o primeiro reconhecimento do tipo no estado de Minas Gerais.O Cânion do Peruaçu, localizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, foi reconhecido neste domingo (13/7) pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. O título foi concedido com base nos critérios que reconhecem a excepcional beleza natural e a relevância geológica e geomorfológica única do cânion. Com 38.003 hectares de extensão, o Cânion do Peruaçu fica a 670 quilômetros de Belo Horizonte e reúne ecossistemas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, e abriga um complexo de cavernas, sítios arqueológicos milenares e uma rica biodiversidade. Um dos destaques é a Gruta do Janelão, cujas galerias ultrapassam 100 metros de altura e 60 de largura. No local, encontra-se também a Perna da Bailarina, a maior estalactite do mundo, com aproximadamente 28 metros de comprimento. O cânion abrange 114 sítios arqueológicos que registram ocupações humanas com aproximadamente 12 mil anos, evidenciadas por pinturas rupestres excepcionalmente preservadas. A região apresenta ainda mais de mil espécies de flora e 950 de fauna identificadas. Marina Silva celebra reconhecimento O processo de candidatura foi promovido por Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela gestão da unidade, e Ministério das Relações Exteriores. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o resultado reflete os esforços conjuntos do governo federal, de parlamentares, da academia, da sociedade civil e da comunidade local, sobretudo o povo indígena xakriabá, que vive na região. "A inclusão do Cânion do Peruaçu na lista do Patrimônio Mundial da Unesco representa uma conquista da conservação e da valorização do nosso patrimônio espeleológico. O sítio reúne ecossistemas de diferentes biomas, um conjunto de cavernas de enorme importância geológica, rica biodiversidade e arte rupestre pré-histórica. É um local que deve ser preservado para a presente e futuras gerações", afirmou a ministra. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, acompanhou o anúncio, em Paris. Ele ressaltou que o reconhecimento do Cânion do Peruaçu "reforça o compromisso do governo brasileiro com a cooperação entre países para a proteção do meio ambiente, além de coroar décadas de dedicação da comunidade ambientalista e espeleológica brasileira, cujos esforços garantiram a preservação do sítio." A secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do MMA, Rita Mesquita, pontuou que as unidades de conservação, como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, protegem áreas importantes não apenas para a biodiversidade, mas para que a população conheça sua história e os processos que levaram à formação do atributos naturais de seu país. "Esperamos que isso desperte a curiosidade das pessoas em conhecer essas maravilhas de nossa nação, atraindo a atenção para as culturas que vivem nesses locais", disse. "Essa inscrição representa ainda oportunidade concreta de promover o turismo sustentável e impulsionar o desenvolvimento em uma região historicamente marcada por vulnerabilidades socioeconômicas", destacou o coordenador técnico da candidatura e também coordenador-geral de Gestão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza do MMA, Bernardo Issa. Brasil tem 25 Patrimônios Mundiais O título de Patrimônio Mundial é dado a lugares cuja relevância natural ou cultural, segundo a Unesco, ultrapassa fronteiras nacionais e tem importância para toda a humanidade. A inclusão coloca o Brasil como um dos principais detentores de sítios naturais de relevância global. Além do Peruaçu, outros oito sítios naturais brasileiros já receberam o título da Unesco. São eles: Parque Nacional do Iguaçu (PR), Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (BA/ES), Reservas da Mata Atlântica (PR/SP), Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM), Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS), Ilhas Atlânticas - Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE/RN), Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (GO) e Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA). Com o Cânion do Peruaçu, o Brasil passa a ter 25 títulos de Patrimônio Mundial: 15 culturais, nove naturais e um misto. Novas inclusões na lista No sábado, a Unesco também havia declarado o castelo de Neuschwanstein, no estado alemão da Baviera, conhecido por ter inspirado filmes de Walt Disney, Patrimônio Mundial da Unesco, junto com outros três outros edifícios reais também construídos no final do século 19 sob o comando do rei Ludwig 2º da Baviera. Também foram incluídos na lista neste ano o Arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, o complexo Gola-Tiwai, na Serra Leoa, e três locais usados pelo brutal regime do Khmer Vermelho do Camboja, entre outros. bl (ots, AP, AFP)