Criminosos sequestram 14 ônibus e interditam vias após operação policial no RJ

Na manhã desta terça-feira, 15, a população de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, enfrentou mais um episódio de violência urbana. Ao menos 14 ônibus foram sequestrados por criminosos armados e usados como barricadas em diversas vias da região, principalmente na Avenida Edgard Romero, uma das principais do bairro. Leia também | Elmano diz que só mudará secretários para a eleição e avalia se antecipará saídas para dezembro

A ação criminosa ocorreu como represália a uma operação policial deflagrada pela Polícia Militar na comunidade da Serrinha. Segundo informações do Rio Ônibus, os bandidos abordaram motoristas, mandaram os passageiros descer, recolheram as chaves dos veículos e os atravessaram na pista, bloqueando completamente o trânsito em ambas as direções. A interdição durou cerca de duas horas e afetou diretamente ao menos 25 linhas de transporte municipal e intermunicipal, que tiveram seus trajetos desviados. No início da tarde, a circulação começou a ser gradualmente retomada, com apoio de mecânicos que realizaram ligações diretas para retirar os coletivos bloqueando a via. Confronto na Serrinha termina com suspeito baleado Durante a ação policial, houve confronto armado na região de mata da Serrinha. Um dos suspeitos, segundo a Polícia Militar, foi baleado. Ele estava portando um fuzil e seria o chefe do tráfico na comunidade São José da Pedra. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Operação visava conter expansão de facção Durante as buscas na mata, os agentes encontraram uma estrutura improvisada usada pelos criminosos como abrigo e ponto estratégico de ataque.

O local possuía aberturas conhecidas como "seteiras", usadas para posicionar armamentos e atirar contra os policiais, além de estar encostado no muro de uma residência, evidenciando a vulnerabilidade da população local. A ofensiva na comunidade foi conduzida pelo Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, com efetivo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

Impactos nos serviços públicos Os reflexos da operação e da ação criminosa foram sentidos além do trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, quatro escolas da rede pública localizadas na Serrinha tiveram as atividades suspensas por motivo de segurança.