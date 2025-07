Após fazer unhas em salão, mulher contrai infecção e passa por 5 cirurgias

O que era para ser um simples cuidado estético virou drama. Mulher teve dedo necrosado após infecção ao fazer as unhas com material não esterilizado

Após fazer as unhas em um salão que visitava pela primeira vez, ela desenvolveu uma infecção no polegar que a levou a cinco cirurgias, a mais de 70 sessões de fisioterapia e à perda de mobilidade do dedo.

Embora tenha sido atendida com cuidado, um pequeno ferimento ocorreu durante a aplicação do esmalte e só foi sentido após o uso de removedor. No fim do dia, a dor começou a surgir e se intensificou durante a viagem.

“O que a gente tem visto cada vez mais, com o uso dessas unhas em gel e os recorrentes materiais não esterilizados, tem aumentado o trânsito para gente no consultório com pacientes que têm infecção na região da unha, que a gente chama tecnicamente de paroníquia”, explicou o especialista.

“ As infecções, na maioria das vezes, não são graves. Porém, em alguma pequena parcela dos casos, podem evoluir de forma trágica e grave, podendo ocasionar a perda da ponta dos dedos e, até mesmo, do próprio dedo”, alerta.

“Uso do material não esterilizado permite que a bactéria contida no material entre na parte do dedo, furando a barreira natural que a gente tem do níquel, que é o que a gente popularmente chama de cutícula. Uma pele bem espessa que serve como barreira contra as bactérias”, afirmou.

Ele ainda destaca que “quando se faz o procedimento de unha com material contaminado, você tem uma quebra dessa barreira. As bactérias conseguem entrar na parte mais interna do dedo e isso permite que a bactéria se alastre, causando infecção.”

Infecções podem ser agudas ou crônicas



Faleiro explicou que há dois tipos principais de infecção relacionados a esse tipo de procedimento: “A infecção bacteriana que causa um quadro bem agudo, com bastante dor, e outro tipo de infecção mais crônica, subaguda, que são relacionadas às pessoas que deixam as mãos mais úmidas ou que trabalham com água. Essas podem causar também um quadro de inchaço e dor local.”

Quando a infecção é identificada, o tratamento deve começar rapidamente.

“O profissional especialista, no caso o cirurgião de mão, vai iniciar o tratamento. As primeiras medidas são locais: colocar a mão em uma compressa — que ajuda na drenagem da secreção — e usar antibióticos, tanto tópicos quanto orais, dependendo da gravidade e evolução da infecção”, explica o médico.

Prevenção deve ser prioridade



Para o Dr. Frederico Faleiro, a prevenção é a principal arma contra esse tipo de infecção. “A principal ferramenta que temos é a prevenção dessas lesões. Como devemos fazê-la? Principalmente com a esterilização completa dos materiais utilizados nesse procedimento de unha”, orienta.

Além disso, ele reforça que “é muito importante que no procedimento não sejam feitas manobras tão invasivas que causam feridas nas unhas, porque isso quebra a barreira da pele, que é a barreira natural e muito efetiva de evitar as infecções nas pontas dos dedos.”

Por fim, ele destaca que “esses procedimentos invasivos, quando furam a pele, são muito agressivos. Então, basicamente, é preciso ter controle de esterilização, de preferência com materiais de uso exclusivo de cada paciente, evitar manobras que causem lesão nas mãos e, claro, manter as mãos sempre limpas e higienizada", concluiu.