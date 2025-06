Café ajuda mulheres a envelhecerem com mais saúde, diz estudo

Estudo de Harvard indica que beber até 2,5 xícaras de café por dia pode reduzir riscos de doenças e favorecer um envelhecimento mais saudável / Crédito: Reprodução/ Freepik

Pesquisa com 47 mil mulheres revela que consumo moderado da bebida reduz riscos de doenças cardiovasculares, diabetes e demência. Com seu aroma característico, sabor intenso e efeito estimulante, o café é mais do que uma bebida popular: pode ser um aliado da saúde.

De acordo com um estudo recente da Universidade de Harvard, o consumo regular de até 2,5 xícaras de café por dia está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e acidentes vasculares cerebrais (AVCs), além de contribuir para um envelhecimento mais saudável, especialmente entre mulheres de meia-idade. A pesquisa foi apresentada na reunião anual da Sociedade Americana de Nutrição, realizada em Orlando (EUA), e se baseia em dados coletados ao longo de 30 anos com cerca de 47 mil mulheres participantes do Nurses' Health Study, um dos maiores e mais duradouros levantamentos de saúde e nutrição do mundo, iniciado em 1984. O que é envelhecimento saudável?

Para os pesquisadores, “envelhecimento saudável” significa alcançar os 70 anos ou mais sem doenças crônicas graves nem limitações físicas, mentais ou cognitivas. Segundo os resultados, as mulheres que consumiam café com cafeína regularmente apresentaram maior probabilidade de atingir esse marco em boas condições de saúde.

A cafeína atua bloqueando receptores de adenosina no cérebro, que são responsáveis pela sensação de cansaço. Isso aumenta a atividade das células nervosas, melhorando o estado de alerta e clareza mental. A substância também estimula a liberação de dopamina — o chamado "hormônio da felicidade" —, contribuindo para o bem-estar geral. Nem toda cafeína é igual

Apesar dos benefícios do café, o estudo ressalta que nem todas as fontes de cafeína têm os mesmos efeitos. Bebidas como refrigerantes de cola e energéticos, por exemplo, foram associadas a piores resultados.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O consumo diário de apenas um copo dessas bebidas reduziu em 19% a chance de um envelhecimento saudável. O mesmo se aplica a cafés e chás descafeinados, que também não demonstraram impacto positivo significativo na saúde a longo prazo. “Os resultados sugerem que o café com cafeína — ao contrário do chá ou do café descafeinado — pode auxiliar de forma única o processo de envelhecimento, preservando funções mentais e físicas”, afirma a pesquisadora Sara Mahdavi, líder do estudo.