Homem é sequestrado após tentar parceria com o tráfico no Rio de Janeiro

No local onde o homem era mantido como refém, os policiais encontram uma cela e algemas semelhante a de um presídio

Agente da Delegacia Antissequestro (DAS), unidade da Policiai Civil do Rio de Janeiro, prenderam nesse domingo, 22, três integrantes de uma quadrilha responsável por extorsões e tráfico de drogas na cidade. A operação ocorreu no bairro da Pavuna, Zona Norte do RJ, e também resgatou uma vítima que era mantida em cárcere privado pelos homens.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações dos agentes, o homem estava desaparecido desde a sexta-feira, 20, e teria vindo de outro estado para negociar parceria com a quadrilha no comércio de tráfico de drogas. A família da vítima havia denunciado o desaparecimento, o que motivou as investigações da DAS.

Os criminosos tentaram extorquir a vítima, solicitando uma quantia de R$ 1,2 milhão para sua liberdade, apontou a investigação. No local onde o homem era mantido como refém, os policiais encontram uma cela e algemas semelhante a de um presídio, além de dois homens como vigias. Uma grande quantidade de drogas também foi apreendida no imóvel.

A ação da DAS contou com o apoio da inteligência, fazendo análise de câmeras de segurança para localizar o paradeiro da vítima. Três criminosos foram detidos no local, incluindo o operador financeiro da quadrilha.

Um quarto integrante foi identificado pelos agentes, segundo os oficiais ele seria possivelmente o líder do esquema. O homem foi preso temporariamente nesta segunda-feira, 23. A Polícia Civil continua investigando a motivação do crime e a relação com o tráfico de entorpecentes.