Homem é preso após matar menina de um ano e 11 meses em discussão de trânsito

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP-SE) o suspeito teria tentando ultrapassar o carro que estava a família, e após uma possível discussão, o homem atirou em direção ao carro, atingindo a criança. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) passaram a investigar o caso. Por meio de câmeras de segurança, os oficiais conseguiram registros do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contribuiu com as buscas.

Por volta das 9 horas, equipes do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e do setor de local de crime da Delegacia Regional de Itabaiana compareceram à residência do suspeito e efetuaram a prisão.

Em buscas na residência, os agentes encontram a arma de fogo utilizada e o veículo envolvido na ação. Também foram encontrados as roupas que o homem usava no momento do disparo. O homem foi conduzido a Delegacia Regional de Itabaiana, onde prestou depoimento.