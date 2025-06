Após acidentes com balões, Ministério do Turismo deve avançar em regulamentação

QUEDA de Balão em Praia Grande, Santa Catarina, fez 21 vítimas, sendo oito fatais. Cinco pessoas permanecem em observação / Crédito: Reprodução Instagram/ Jamile Santos

O Ministério do Turismo afirmou por meio de nota nesse sábado, 21, que deve reunir entidades ligadas ao balonismo para tratar da regulamentação de voos. O avanço na pauta ocorre após um grave acidente com vítimas fatais em Santa Catarina. O assunto deve ser tratado na pasta ainda nesta semana, segundo informações do portal g1. Um encontro deve discutir uma regulamentação específica para voos com balões no País. Dois acidentes com vítimas pressionam as decisões.

Considerado pela Agência Nacional de Aviação (Anac) como atividade de alto risco, o balonismo é reconhecido como uma atividade desportiva e deve se submeter às regras da aviação geral. O tema está em alta após acidentes em Santa Catarina e São Paulo. >> SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Queda de balão em SC Na manhã desse sábado, 21, um balão de ar quente utilizado para passeios turísticos pegou fogo durante voo e caiu, em Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina. A grave ocorrência deixou oito pessoas mortas. No acidente, outras 13 vítimas sobreviveram após pularem no balão ainda em movimento. A grave ocorrência teve início no cesto da aeronave, provavelmente provocado por um maçarico.

Segundo o tenente-coronel Zevir Cipriano Junior, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), o piloto, ao perceber o fogo após a decolagem, ainda com o balão em baixa altitude, tentou realizar um pouso emergencial. O condutor do balão orientou, então, que os ocupantes saltassem. Ao todo, 13 pessoas e o responsável por conduzir a aeronave pularam. Após evacuação, com a redução da massa e o calor intenso das chamas, o balão subiu novamente antes de despencar nas proximidades de um posto de saúde. Com a queda, quatro pessoas faleceram e outras quatro morreram carbonizadas. Entre as vítimas fatais, três pessoas que estavam no balão foram encontradas abraçadas e carbonizadas ainda no cesto da aeronave, conforme o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

Todos os passageiros eram maiores de idade. Os perfis das vítimas que morreram eram de diferentes regiões e profissões: Andrei Gabriel de Melo – oftalmologista, atuava em Fraiburgo

– oftalmologista, atuava em Fraiburgo Everaldo da Rocha – de Joinville

– de Joinville Fabio Luiz Izycki – natural do Rio Grande do Sul

– natural do Rio Grande do Sul Janaina Moreira Soares da Rocha – de Joinville

– de Joinville Juliane Jacinta Sawicki – do Rio Grande do Sul

– do Rio Grande do Sul Leandro Luzzi – patinador artístico, professor em Brusque

– patinador artístico, professor em Brusque Leane Elizabeth Herrmann – mãe da médica Leise

– mãe da médica Leise Leise Herrmann Parizotto – servidora pública e médica em Blumenau Acidente em SP No dia 15 de junho, um balão com 35 pessoas caiu pela manhã em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. O veículo transportava 33 passageiros, além do piloto e um auxiliar.

Com a queda, uma mulher em estado grave chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a Polícia Militar, 11 pessoas com ferimentos leves foram atendidas no local.



O balão chegou a bater duas vezes contra o solo antes de cair de vez. A mulher que faleceu foi identificada como Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos. Ela estava acompanhada do marido, com quem celebrava o Dia dos Namorados.

No acidente, seis pessoas apresentavam escoriações e permanecem em observação no hospital municipal de Capela do Alto após o acidente. No caso de SP, o balão havia decolado de Boituva (SP), próximo ao 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo, promovido pela Confederação Brasileira de Balonismo (CBB).

No entanto, a CBB informou que o balão não fazia parte do evento, e era utilizado para fins turísticos, não esportivos. Ainda segundo a entidade, o equipamento não possuía autorização para voar e o balonista responsável operava com o Certificado de Aeronavegabilidade vencido.