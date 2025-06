Balão com 35 pessoas cai e deixa um morto no interior de São Paulo

Um balão com 35 pessoas caiu na manhã deste domingo, 15, em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. O veículo transportava 33 passageiros, além do piloto e um auxiliar. Uma mulher em estado grave chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são da CNN Brasil.

Segundo a Polícia Militar, 11 pessoas com ferimentos leves foram atendidas no local. Seis delas apresentavam escoriações e permanecem em observação no hospital municipal de Capela do Alto.