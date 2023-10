Fotógrafa paulista morre após passar mal em procedimento estético

Nesta sexta-feira, 13, uma fotógrafa paulista de 44 anos faleceu dias após se internar para a realização de um procedimento estético na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo. Identificada como Roberta Correa, ela era conhecida por seus trabalhos à frente do setor de comunicação do Cosmopolitano Futebol Clube.

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura da cidade, o velório de Roberta tinha horário previsto para início às 19 horas deste domingo, no salão do antigo Grêmio Estudantil, onde hoje é a Secretaria Municipal de Cultura.