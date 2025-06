Corpus Christi: cidades mantêm tradição de confeccionar tapetes; veja fotos

Confecção dos tapetes para o Corpus Christi na Igreja do Cristo Rei / Crédito: FÁBIO LIMA

Nesta quinta-feira, 19, os católicos do mundo inteiro se reúnem para a solenidade de Corpus Christi — ou Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. A festa é marcada por celebrações eucarísticas e pela confecção dos tradicionais tapetes temáticos e coloridos, usados como passagem para a procissão com a eucaristia. A elaboração dos tapetes é um costume português trazido para o Brasil no período da colonização, e consiste no preparo de artes com a representação de passagens da bíblia, objetos de devoção, ou temas ornamentais nas ruas onde a procissão com a eucaristia passará. Os desenhos mais costumeiros de se fazer são os da figura de Cristo, o cálice, o pão e o espírito santo.