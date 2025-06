Feriadão de Corpus Christi deve gerar impacto de R$ 238,1 milhões ao Ceará; alta de 19,7%

Movimento de turistas no feriadão de Corpus Christi é superior ao número do ano passado, no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará espera receber 123,6 mil turistas, via Fortaleza, neste feriadão de Corpus Christi. Um aumento de 14,4% em relação ao ano passado, segundo dados divulgados pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur). A receita turística estimada - ou seja, o impacto econômico projetado a partir da visita dos turistas - é de R$ 238,1 milhões injetados na economia cearense, incremento de 19,7%.