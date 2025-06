Com vestido e peruca, preso tenta escapar de penitenciária disfarçado de mulher

LEIA TAMBÉM| Detento tenta fugir pelo necrotério e é capturado no telhado do IJF

Um detento da Penitenciária de São Luís, no Maranhão, tentou fugir da unidade prisional utilizando um vestido, peruca e máscara. O caso aconteceu no último sábado, 7. O disfarce foi entregue por uma mulher que usava peruca e roupas sobrepostas. Os envolvidos foram detidos pelos agentes de segurança.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (Seap), após receber os itens da visitante, o interno se vestiu com as roupas femininas e tentou sair da unidade ao fim do horário de visitas. A tentativa, no entanto, foi frustrada: ele foi reconhecido pelos agentes penitenciários antes de conseguir deixar o local.

O detento e a mulher que levou os objetos foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados conforme os procedimentos legais. A Seap afirmou que seguirá reforçando os protocolos de segurança para evitar esse tipo de ocorrência.