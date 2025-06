Adolescente morre após comer bolo envenenado em SP

Jovem passou mal após comer o bolo entregue com um bilhete misterioso. Adolescente que teria enviado confessou o crime

Ela chegou a ser socorrida mas não resistiu. Uma outra adolescente confessou ter enviado o produto, mas o motivo do crime não foi divulgado pela Polícia Civil. As investigações para esclarecer o caso continuam.

A adolescente de 17 anos, Ana Luiza de Oliveira Neves, morreu após comer um bolo envenenado que foi enviado de forma anônima para sua casa em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, no último sábado, 31. O funeral da jovem ocorreu nesta terça-feira, 3.

Após o caso se estabilizar, Luiza voltou para casa. Porém, na tarde do dia seguinte, ela voltou a passar mal e foi levada ao pronto socorro, mas já chegou sem vida ao local, segundo o portal G1 São Paulo.

Ela foi diagnosticada com intoxicação, segundo um amigo da família que registrou o boletim de ocorrência na delegacia.

Ana Luiza recebeu a encomenda por volta das 17 horas do sábado, e comeu o bolo cerca de uma hora depois, quando chegou em casa. Por volta das 19 horas, a garota passou mal e foi levada a um hospital.

Na mensagem, com um tom delicado e brincalhão, ela diz que gostaria de saber qual dos amigos tinha enviado a encomenda. Ela tinha comemorado o aniversário na mesma semana.

“Não sei se foi algum amigo ou amiga minha. Ó, vou ler o cartão pra vocês. Mano eu queria saber quem foi, eu tô com raiva. ‘Um mimo para a menina mais doce e com a personalidade incrível que eu conheço’. Aí um monte de figurinha e atrás tem um post-it escrito ‘Lulu linda’. Gente, eu juro por Deus, eu quero agradecer quem me deu isso”, disse a jovem.