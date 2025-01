Bolo envenenado com arsênio: tudo o que se sabe sobre o caso no RS

Três mulheres — de 43, 58 e 65 anos — morreram após comer o alimento no dia 23 de dezembro na pequena cidade do litoral norte gaúcho. Testes de laboratório mostraram altos níveis de arsênio em amostras de sangue coletadas das vítimas.

Uma confraternização familiar terminou em tragédia após várias pessoas passarem mal ao comerem um bolo de Natal em Torres, no Rio Grande do Sul. Uma mulher foi acusada de envenenar os familiares, informaram as autoridades nessa segunda-feira, 6.

A suspeita do envenenamento se trata de Deise Moura, nora de Zeli. Conforme a Justiça do RS, ela teria feito pesquisas na internet sobre arsênio antes do crime e era casada há 20 anos com o filho da vítima.

Deise pode ser acusada de triplo homicídio qualificado por motivo fútil e com uso de veneno, além de tripla tentativa de homicídio qualificado. O agente não revelou como ela teria participado da preparação do bolo.

Bolo envenenado: o que tinha na comida?

O arsênio é um elemento químico amplamente conhecido por sua toxicidade, sendo um veneno forte, capaz de causar graves danos à saúde humana quando ingerido ou inalado em grandes quantidades.

Os exames identificaram o elemento no sangue das vítimas e no bolo. A substância, altamente tóxica e com venda restrita no País, foi encontrada na farinha usada na preparação.

As pessoas perceberam um sabor estranho ao ingerir o doce, "apimentado" e "desagradável". A diretora da polícia científica do Rio Grande do Sul, Marguet Mittman, afirmou que "foram encontradas concentrações altíssimas de arsênio nas três vítimas".

“Para se ter ideia, 35 microgramas já são suficientes para causar a morte de uma pessoa. Em uma das vítimas, havia concentração 350 vezes maior”, detalhou.

Acesse o canal das Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Bolo envenenado: ex-marido da sogra da suspeita será exumado

Embora não tenha avançado em nenhuma hipótese sobre o possível motivo do crime, Veloso afirmou que a família tinha uma relação "muito harmoniosa", mas com "divergências” antigas, que poderiam explicar a origem do crime.

A polícia também solicitou a exumação do corpo do ex-marido da mulher que preparou o bolo, Zeli. O homem morreu em setembro após ter passado por uma "intoxicação alimentar" e seu falecimento não foi investigado na época.

Com informações da AFP