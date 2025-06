Justiça concede liberdade a motorista acusado de matar motoboy em SP

O caso ganhou ampla repercussão após câmeras de segurança registrarem o momento em que o Porsche amarelo colide propositalmente com a motocicleta da vítima na Avenida Interlagos. / Crédito: Reprodução/Tv Globo

Após quase um ano detido, o empresário Igor Ferreira Sauceda, de 28 anos, foi liberado pela Justiça nesta semana. Ele é acusado de perseguir, atropelar e matar o motoboy Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, em julho de 2024, na zona sul de São Paulo. Mesmo em liberdade, Igor deverá cumprir uma série de medidas cautelares: utilizar tornozeleira eletrônica, permanecer com a carteira de habilitação suspensa, não sair da cidade por mais de sete dias sem autorização judicial e entregar seu passaporte, ficando impedido de deixar o País.

A perícia também indicou que Pedro havia consumido bebida alcoólica antes do acidente e a acusação do Ministério Público sustenta que o crime foi intencional, com dolo eventual ou direto. Defesa nega intenção e fala em acidente A defesa de Igor argumenta que não houve intenção de matar e que o ocorrido foi um acidente de trânsito, devendo ele responder por homicídio culposo — sem intenção de matar. Os advogados sustentam que Igor cooperou com as investigações e não ameaçou testemunhas, elementos que contribuíram para a revogação da prisão preventiva.

Já o Ministério Público acusa o empresário por homicídio doloso triplamente qualificado, com agravantes como motivo fútil, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A Justiça da 3ª Vara do Júri acolheu os argumentos da defesa e permitiu que o réu aguarde as próximas etapas do processo em liberdade. Etapas do processo continuam A audiência de instrução, marcada anteriormente no Fórum Criminal da Barra Funda, será mantida. Nessa fase, testemunhas serão ouvidas e o réu será interrogado. A partir disso, o Judiciário decidirá se o caso será levado ou não a júri popular.