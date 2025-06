Maior sino que balada do mundo chega a Goiás acompanhado por fiéis

Trajeto do Vox Patris é acompanhado por devotos, mas que ainda não ouviram o badalar do sino; momento está marcado apenas para o dia 26 de junho, quando ocorre o início da Romaria de Trindade

O maior sino que badala do mundo esteve em Goiânia desde a sexta-feira, 30, onde deixou o Trevo do Terminal Padre Pelágio com destino à cidade de Trindade, na região metropolitana da capital goiana.

O trajeto do Vox Patris é acompanhado por devotos, mas que ainda não ouviram o badalar do sino, momento marcado apenas para o dia 26 de junho , quando ocorre o início da Romaria de Trindade.

O sino deve ficar, a partir de agora, em uma estrutura provisória de 14 metros, junto de outros dois sinos menores, o São João e o São Lucas. Um campanário definitivo de 120 metros no Novo Santuário será o abrigo definitivo, segundo o engenheiro da obra José Flávio Peres informou ao G1 GO.

O grandioso sino



O imenso sino tem 55 toneladas e foi produzido pela empresa polonesa Felczyscy, tradicional fabricante de sinos do mundo. A chegada da peça ao Brasil marca um evento histórico para a cidade de Trindade, que se prepara para receber o monumento como símbolo de grandiosidade e tradição para os fiéis.



O objeto tem 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro e é um dos maiores sinos do mundo. A peça foi projetada com materiais especiais para garantir sua durabilidade e qualidade sonora. O projeto de instalação do monumento foi idealizado por um consórcio entre a Prefeitura de Trindade e a empresa responsável pelo transporte do sino.