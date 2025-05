Anvisa proíbe comercialização e propaganda de gummy de tadalafila "Metbala"

Gominha à base do medicamento de tadalafila, da empresa FB Manipulação Ltda, foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) porque não tem registro no órgão regulador

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda da “Metbala” - uma gominha à base do medicamento de tadalafila, da empresa FB Manipulação Ltda. A goma também não poderá ser distribuída e manipulada porque o produto não tem qualquer tipo de regularização no órgão.

Além de vedar o uso e comercialização do gummy de tadalafila , na última quarta-feira, 14, o órgão impediu a fabricação e a propaganda do produto, que vinha sendo divulgada por um influenciador.

Em matéria do O POVO, publicada no dia 18 de abril, a farmacêutica e conselheira do Conselho Federal de Farmácia, Fátima Aragão, afirmou que ocrescimento do consumo de tadalafila pode estar associado à popularização de vídeos de jovens falando que usam “tadala” - como apelidam o remédio - antes do sexo e até como pré-treino.



Já uso do medicamento antes do treino, conforme a profissional, ocorre em razão da capacidade do remédio de relaxar o endotélio, a camada que reveste internamente as artérias.



Em teoria, isso promoveria um crescimento mais acelerado dos músculos porque facilitaria o fluxo sanguíneo, no entanto, o medicamento não foi desenvolvido para essa finalidade.