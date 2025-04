Azeite brasileiro está entre os 100 melhores do mundo; veja lista

O azeite Mantikir Blend, do Brasil, é o único nacional no EVOOLEUM Top 100 de 2025, destacando-se entre os melhores azeites extravirgens do mundo / Crédito: Divulgação/ Vinícola Essenza

Em meio à tradicional supremacia dos azeites europeus, especialmente os espanhóis e italianos, o Brasil conquistou um lugar de destaque no cenário mundial da olivicultura.



O azeite Mantikir Blend, produzido na cidade mineira de Maria da Fé, foi o único rótulo brasileiro a figurar no prestigiado EVOOLEUM Top 100 de 2025, um dos rankings mais respeitados do setor. Com uma pontuação de 93/100, o rótulo produzido em solo nacional destacou-se entre os melhores azeites extravirgens do mundo, sendo reconhecido como o único representante das Américas no ranking dos especialistas. Melhores azeites do mundo: conheça a premiação Criado na Espanha, o EVOOLEUM Awards é organizado pela revista especializada Mercacei, em parceria com a Associação Espanhola de Municípios Olivais (AEMO). Desde sua primeira edição, em 2016, tornou-se referência global por reunir uma banca internacional de jurados que avaliam os azeites à cegas, com critérios como aroma, sabor, harmonia e complexidade.



O concurso tornou-se tão prestigiado que estar listado entre os 100 melhores é considerado, hoje, um selo de qualidade mundialmente reconhecido — ainda mais para países produtores emergentes como o Brasil, que competem com gigantes tradicionais da olivicultura, como Espanha, Itália, Grécia e Portugal. Em 2025, foram analisados centenas de rótulos de vários continentes. O fato de o Mantikir Blend não apenas figurar na lista, mas também ter sido premiado na edição anterior de 2024 como o melhor azeite de "Produção Limitada" (menos de 2.500 litros anuais), eleva ainda mais a importância desse feito brasileiro. Melhores azeites do mundo: Brasil em destaque Produzido no Refúgio Tuiuva, o olival mais alto do Brasil, situado a 1.910 metros de altitude, o Mantikir Blend expressa com elegância as potencialidades do terroir montanhoso da Mantiqueira.