Lúcio, zagueiro pentacampeão mundial, sofre queimaduras em casa e está internado

O hospital confirmou neste sábado (17) que Lúcio mantém-se estável . Ele tem a possibilidade de ser encaminhado para outro hospital privado em Brasília. Segundo a assessoria do ex-atleta, Lúcio mexia com uma lareira na hora que ela explodiu.

Sua esposa, Marília Forgiarini, afirmou que a explosão causou as lesões. “Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico”.

O Hospital Brasília, onde Lúcio está internado, informou que ele deu entrada na unidade de atendimento consciente e estável. Nas redes sociais, a equipe de Lúcio confirmou a internação e agradeceu as mensagens recebidas pelos fãs.

Relembre trajetória de Lúcio

Lucimar Ferreira da Silva, de 47 anos, se aposentou dos gramados em 2020. Durante sua carreira, atuou por clubes como Internacional, São Paulo, Palmeiras, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão.