Advogado usa máscara realista para invadir apartamento e furtar relógios de luxo

O advogado criminalista Luís Maurício Martins Galda sem a máscara realista e com o disfarce à direita / Crédito: Reprodução/TV Globo

Um advogado criminalista usou uma máscara realista, um terno, luvas e óculos escuros para furtar oito relógios avaliados em cerca de R$ 80 mil em um apartamento de luxo em Niterói, no Rio de Janeiro. LEIA MAIS - Assaltantes invadem casa, amarram seguranças e roubam 13 relógios de luxo e U$ 5 mil



No depoimento, ele relatou que comprou a máscara por R$ 1,8 mil em uma plataforma internacional de compras virtuais. Ele apagou sua conta no Ebay e todos os e-mails relacionados à compra, para desfazer “todos os vestígios digitais do cometimento do crime". A compra de máscaras realistas pode estar sujeita à fiscalização da Receita Federal e da Polícia Federal, especialmente se houver indícios de que o produto será utilizado para fins ilícitos. Porém, a utilização do objeto não é proibida legalmente, e só pode ser considerada ilegal se estiver relacionada a crimes, como fraudes, roubos ou invasões de privacidade.

Se a máscara realista for usada em atividades criminosas, as autoridades podem caracterizar o uso indevido em crimes como roubo qualificado, falsidade ideológica e estelionato. Mas ainda não há legislação para regulamentar a compra e venda do produto. A defesa de Luís disse que ele já colaborou e continuará colaborando e que buscará o acesso pleno aos autos para prestar maiores esclarecimentos, segundo o G1. O autor intelectual do crime A Polícia cumpriu um mandado na residência do advogado na semana passada. Na ocasião, Luís Alexandre Ceotto André foi indicado como autor intelectual do crime.