Advogado é preso acusado de extorquir R$ 20 mil de suspeito de praticar estupro no Ceará

Crime sexual teria acontecido com uma cliente do indiciado, que o teria procurado para orientação jurídica sobre o caso. O advogado entrou em contato com o suspeito de estupro e exigiu o dinheiro para que a vítima não o denunciasse

Um advogado foi preso nessa segunda-feira, 24, acusado de extorquir um suspeito de estuprar uma mulher no município de Quixeramobim, 214 quilômetros de Fortaleza. O homem, identificado como José Lourinho Coelho Neto, teria exigido valor de R$ 20 mil do suspeito do crime para evitar que a cliente, de 18 anos, vítima do estupro, não seguisse com a denúncia do crime.

Conforme o inquérito policial, a vítima teria procurado o advogado pedindo orientação jurídica sobre a violência sofrida no ano passado. No entanto, ao invés do representante notificar as autoridades, ele procurou o acusado do estupro e iniciou as extorsões mediante ameaças. A conversa entre os dois foi registrada em áudios de gravação.