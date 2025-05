Uma porção de biscoito recheado pode tirar até 39 minutos de vida, aponta estudo

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Técnica da Dinamarca (DTU) estimou o impacto negativo ou positivo, em tempo de vida, dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros. A pesquisa, que foi publicada nesta sexta-feira, 9, na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health , também avaliou os impactos ambientais na produção dos alimentos.

"O estudo mostra que os alimentos mais consumidos no Brasil, em sua maioria, têm impacto negativo à saúde e ao meio ambiente. Dos 33 itens que mais contribuem para a ingestão energética da população, 23 apresentaram HENI negativo - ou seja, estão associados à perda de minutos de vida saudável a partir do consumo contínuo por porção de alimento", contou.

Nordeste é a região com pior índice

Os pesquisadores avaliaram o consumo com base as macrorregiões do País, tendo as regiões Norte e o Nordeste com as piores médias no índice. O local teve a maior variação nos alimentos, registrando -61,15 minutos para o consumo de carne seca até +41,43 minutos para o consumo de açaí com granola.

"Isso reflete padrões alimentares com presença relevante de carnes e alimentos ultraprocessados, e poucos alimentos tidos como mais positivos no índice. Além disso, desigualdades estruturais, como insegurança alimentar, acesso limitado a alimentos saudáveis e baixa oferta de políticas públicas adequadas de promoção da alimentação saudável podem agravar esse quadro", disse a pesquisadora.