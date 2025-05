Com R$ 1.924 por mês, Ceará tem o 2º pior rendimento per capita do Brasil

A quantia fica atrás apenas do Maranhão, que registrou R$ 1.869 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará apresentou o segundo pior rendimento per capita do Brasil, com uma média de R$ 1.924 em 2024. A quantia fica atrás apenas do Maranhão, que registrou R$ 1.869. O resultado também ficou abaixo da estimativa nacional e do Nordeste, que obtiveram R$ 3.057 e R$ 2.080, respectivamente. Ou seja, a renda per capita dos cearenses é 58,9% menor do que a do País. Veja mais abaixo a lista com todos os estados.

Na avaliação do economista Alex Araújo, os números podem ser explicado principalmente pela estrutura do seu mercado de trabalho, marcada por baixa produtividade e elevada informalidade. "Esses dados indicam que, no estado, há uma predominância de empregos de baixa produtividade, mal remunerados e com pouca formalização — o que compromete o potencial de geração de renda das famílias." Diferença impressiona Por sua vez, o conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, avalia haver uma discrepância muito forte do nível de renda do Ceará para os demais estados.

"Mesmo com a melhoria do crescimento da atividade econômica ao longo dos anos, ainda há uma discrepância muito grande em relação aos outros estados da Federação, o que significa dizer que o nível de renda média continua sendo muito baixo." Nesse sentido, explica que, para ter uma melhoria desse cenário, é preciso continuar o investimento em áreas específicas como a educação. Além disso, atrair empreendimentos que potencializem a força de trabalho, principalmente a mais qualificada. "Esse processo tem que ser continuado por muitos anos para a gente conseguir reverter esse cenário de diferenciação muito significativa de renda per capita média do Ceará em relação aos outros estados da Federação e também em relação aos da própria região Nordeste."

Ceará tem mais de 5,8 milhões de pessoas com renda Além disso, o Ceará tem mais de 5,8 milhões de pessoas com renda. Destes, cerca de 1,2 milhão recebem aposentadoria e pensão, enquanto 1,4 milhão são de programas sociais, por exemplo, o Bolsa Família. No estudo, ainda é destacado o Índice de Gini. O indicador reflete sobre a distribuição de ganhos do trabalho. Para o Ceará, o valor é 0,489 (quanto mais próximo de 1, mais desigual), com o 3º melhor desempenho do Nordeste.

A desigualdade de rendimentos entre os trabalhadores é pior no Distrito Federal, com índice 0,547. Logo em seguida vem o estado de Pernambuco (0,532) e depois Roraima (0,530).