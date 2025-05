62,3% dos brasileiros evitam procurar médico mesmo se precisarem, diz estudo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Da mesma forma, 40,5% das pessoas relataram ter buscado atendimento e não recebido nos últimos 12 meses.

Metade dos brasileiros reduziu o consumo de álcool, aponta Datafolha; LEIA

A pesquisa é conduzida pelas organizações Vital Strategies e Umane, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e apoio do Instituto Devive e da Resolve to Save Lives. As informações estão presentes no primeiro módulo do estudo, que foi divulgado no dia 25 de abril.

"A Atenção Primária à Saúde (APS) foi o tema do primeiro módulo do Mais Dados Mais Saúde, programa de inovação no levantamento de dados em saúde. O inquérito foi conduzido com o objetivo de avaliar o desempenho da atenção primária no que se refere a percepção de acesso e qualidade dos serviços, explorando as diferenças sociodemográficas", relata o site do estudo.