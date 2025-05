Prédio desaba dois dias após ser evacuado por risco estrutural em Recife

Prédio desaba em Recife / Crédito: Reprodução/ Gabriel Ferreira/Jc Imagem

Dois dias após ser interditado por risco estrutural, o edifício Kátia Melo, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, desabou na manhã desta terça-feira, 6. LEIA TAMBÉM | Mais Médicos abre 3,1 mil novas vagas nesta segunda-feira, 5

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A interdição havia ocorrido na noite do domingo, 4, após vistoria técnica da Defesa Civil. Durante a ação, os moradores foram orientados a deixar o prédio com urgência. "Na tarde de domingo, chegamos ao local. Dos 16 apartamentos, todos estavam ocupados. Era um prédio de 45 anos, mas com administração e conservação aparentes em bom estado, e a estrutura parecia inteira. Contudo, do sábado para o domingo começaram a surgir rachaduras, que foram se ampliando, motivando a saída voluntária dos moradores", explica o secretário executivo da Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes, Elton Moura. Na segunda, 5, algumas famílias ainda estavam retirando seus pertences, havia caminhões de mudança estacionados na porta, faixas de interdição afixadas e equipes da Defesa acompanhando a evacuação. "Quando a equipe da Defesa Civil chegou, no final da tarde de domingo, já identificamos que 12 das 16 famílias haviam deixado seus apartamentos e começado a retirar seus pertences. Imediatamente fizemos uma avaliação e, preventivamente, interditamos o prédio, isolando toda a área. Em seguida, acompanhamos os moradores para ajudá-los a remover alguns materiais, pois naquele momento ainda era possível fazê-lo", relata o secretário.

O prédio permaneceria interditado até a apresentação de laudo técnico e plano de intervenção por profissional habilitado. A legislação exige que esses documentos sejam entregues à Defesa Civil municipal antes de qualquer possibilidade de reocupação do imóvel. Mas, na manhã desta terça, a estrutura colapsou completamente. "A primeira avaliação indicou risco alto. Logo depois, elevamos essa classificação para muito alto, o que significa risco iminente de colapso estrutural. Por se tratar de uma estrutura de concreto, dependendo da localização das rachaduras ou falhas, é possível que o prédio venha a desabar, embora não necessariamente de forma imediata. Há casos em que edifícios interditados por risco muito alto permanecem longos períodos sem cair, mas, neste, a situação era de extrema gravidade", explica. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e o Samu estão com viaturas no local realizando as primeiras diligências.

Defesa Civil do município afirma que não houve vítimas

O JC entrou em contato com a Secretaria Executiva de Defesa Civil da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes que informou que, até o momento, não foram encontradas vítimas do desabamento do edifício. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria Executiva de Defesa Civil da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informa que nesta terça-feira (6), o edifício Kátia Melo, localizado no bairro de Piedade, desabou parcialmente às 10h51 da manhã. Não houve vítimas. O edifício estava interditado desde às 20h do último domingo (4), após uma vistoria técnica feita pela equipe da Defesa Civil. Na ocasião o imóvel apresentava vários sinais de deterioração, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura.