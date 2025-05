Mais Médicos abre 3,1 mil novas vagas nesta segunda-feira, 5

As inscrições seguem até o dia 8 de maio. Para os médicos que desejam realizar adesão ao programa, é preciso solicitar por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) .

Atualmente, o Mais Médicos conta com cerca de 24,9 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios, o que representa 77% do território nacional. Com o novo edital, o programa pretende alcançar a meta de 28 mil profissionais em atividade.

A prioridade é atender áreas com menor proporção de médicos por habitante, conforme apontado pela Demografia Médica 2025, estudo recente sobre a distribuição desses profissionais no Brasil.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa reforça a base do Sistema Único de Saúde (SUS) e ajuda a agilizar o acesso a atendimentos mais especializados. “A atuação integrada desses profissionais vai facilitar o acesso à média e alta complexidade para todos os cidadãos”, afirmou.

Perfil do profissional para as vagas

As vagas estão divididas entre três perfis: médicos com registro no Brasil, brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros. Para os dois últimos casos, é necessário passar por um módulo de capacitação antes de iniciar as atividades.

Além de ampliar o atendimento à população, o programa também oferece oportunidades de formação aos profissionais, com acesso a cursos de especialização, mestrado e doutorado na área de Saúde da Família.