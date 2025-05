Homem morre após ficar preso em porta de trem no metrô de São Paulo

A empresa afirmou, ainda, que o homem tentou entrar no vagão de trem mesmo após "todos os alarmes visuais e sonoros", acabando preso entre a porta do veículo e da plataforma.

A concessionária responsável pela Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo, a ViaMobilidade confirmou, por meio de nota, a morte do passageiro após o acidente, e disse buscar dar suporte à família da vítima.

Passageiros que estiveram presentes no local, relataram gritaria e confusão no momento do acidente, muito pediam para que o trem parasse.

O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, e foi registrado como morte suspeita na Delegacia do Metropolitano (Delpom).

Confira a nota da Via Mobilidade:

É com profundo pesar que a ViaMobilidade confirma a morte de um passageiro após um acidente ocorrido por volta das 8h de hoje na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás. Mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no espaço entre as portas do trem e da plataforma. Neste momento, a concessionária busca confirmar a identidade da vítima para prestar suporte à família e já registrou Boletim de Ocorrência.