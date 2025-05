As revelações do filme 'Conclave' sobre modo secreto como papas são eleitos

Focus Features Em Conclave, Ralph Fiennes interpreta o cardeal Lawrence, que tenta influenciar o resultado da disputa O filme Conclave de 2024 — sucesso de bilheteria vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado — conta a história de uma eleição papal em que não há favoritos óbvios. Para muitas pessoas, foi um vislumbre do mundo etéreo do Vaticano e do processo altamente secreto da escolha de um líder para a Igreja Católica. Na quarta-feira (7/5), a vida imita a ficção quando 134 cardeais iniciam o processo de eleição do sucessor do papa Francisco. Como os espectadores do filme sabem, o conclave papal vai acontecer totalmente a portas fechadas na Capela Sistina, sob os mundialmente famosos afrescos de Michelangelo.

Ninguém fora dos limites do Vaticano vai saber o resultado até que uma fumaça branca saia de sua chaminé, indicando que a Igreja Católica tem um novo líder. Mas o que o filme nos diz sobre como o conclave pode se desenrolar — e por que as pessoas acham o processo tão fascinante? 'Responsabilidade intensa' Adaptado do romance best-seller de Robert Harris, Conclave mostra os cardeais aptos a votar se isolando dentro dos limites do Vaticano durante o processo de eleição. Eles não têm permissão para se comunicar com ninguém fora do conclave — embora, devido a questões práticas, eles não estejam totalmente isolados.

"Todos eles precisam se alimentar, não estão totalmente hermeticamente isolados do mundo", observa Stephen Bullivant, professor de teologia e sociologia da religião na Universidade St Mary's, em Londres. Esse isolamento autoimposto é uma tradição que remonta a centenas de anos. Em parte, o objetivo é evitar que os eleitores sejam influenciados por fatores externos, embora a ideia de um processo que acontece a portas fechadas possa parecer contrária ao "foco em transparência, visibilidade e escrutínio" do mundo moderno, de acordo com Anna Rowlands, professora de pensamento e prática social católica da Universidade de Durham, na Inglaterra.

O filme evoca uma "atmosfera incrível e introspectiva" e uma sensação de distanciamento do mundo, diz ela. "Tenho dificuldade de imaginar uma responsabilidade e um sentimento mais intensos do que estar trancado num conclave." 'Muita politicagem' No filme, não faltam deliberações claustrofóbicas e intensas, reuniões estratégicas e jogadas táticas. Um cardeal mina um favorito para aumentar suas próprias chances. Outros, com perspectivas improváveis, fazem um apelo a seus apoiadores que mudem o voto. Esse conflito de interesses e ideologias concorrentes proporciona grande parte do drama do filme. "É essencialmente sobre as maquinações políticas que acontecem", afirmou Nick Emerson, editor do filme, à BBC no início deste ano.

Embora alguns cardeais achem que a parte mais importante é seguir a orientação divina, outros ficam ansiosos em tomar uma decisão rápida, diz Tina Beattie, professora emérita de estudos católicos da Universidade de Roehampton, na Inglaterra. Considerando que a saúde do papa Francisco estava debilitada há algum tempo, é provável que, mesmo antes do conclave, "já tenha havido muita politicagem e disputas nos bastidores", acrescenta. "Haverá todas essas brigas acontecendo, e [os cardeais] não estarão todos de acordo."