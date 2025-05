Ex-diretor da Americanas tem dificuldade de achar emprego e abre bar na Rocinha

Ao encerrar sua carreira de 20 anos na companhia, ele lamentou a forma como foi afastado, em uma reunião da qual apenas os advogados participaram.

Foto: Eduardo Anizelli/Reprodução Fábio Abrate, ex-diretor da Americanas, abriu o Brasa Boteco, na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro

Ainda conforme a delação, o estabelecimento chamado Brasa Boteco, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, foi aberto em janeiro de 2024 e resulta de uma sociedade feita com seu pai, que possui 20% das cotas do empreendimento. As informações são da Folha de S. Paulo.