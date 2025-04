Americanas: edital dá prazo a 'interessados e lesados' entrarem na ação sobre rombo de R$ 20 bi

Edital publicado pela 4.ª Vara Empresarial do Rio nesta segunda, 14, abre caminho para 'interessados e lesados' ingressarem no processo sobre o rombo de R$ 20,8 bilhões na Americanas, alvo de fraude contábil descoberta e divulgada em janeiro de 2023. A juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca deu prazo de vinte dias para que eventuais vítimas de danos se habilitem, como litisconsortes, nos autos da ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Cidadania (Ibraci) contra a varejista, em recuperação judicial.

A medida também deverá alcançar, de acordo com a solicitação do Ibraci - subscrita pelos advogados Carlos Henrique de Souza Jund e Gabriel de Britto Silva - 'credores de todo o gênero da ré individualmente considerados, dentre eles também as instituições financeiras e todos aqueles que ofertaram crédito à ré, e que não estão sendo e não serão pagos'.

Ainda, comerciantes que atuam no marketplace, individualmente considerados, e que elegeram a varejista como meio de realização do seu negócio, 'e que não estão sendo e não serão pagos consequência das vendas realizadas'. E também consumidores individualmente considerados que adquiriam produtos e que 'não vêm tendo e não terão os mesmos entregues, nem o valor restituído, danos estes de todos os lesados, a serem apurados em liquidação de sentença'.

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido, e, 'entendendo o juízo tratar-se exclusivamente de dano moral coletivo', o Instituto Brasileiro de Cidadania requer que a indenização a ser fixada seja voltada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

O Instituto argumenta que houve 'quebra da boa-fé objetiva, dada a atitude da ré em maquiar suas informações e balanços, induzindo os investidores'. "A volatividade do mercado foi dolosamente viciada com a prática de ato contrário a boa-fé objetiva, levando, com isso, a prejuízo certo, ofendeu direito do aplicador de boa-fé, o qual, estava ciente do risco negocial, mas não se cogitava da fraude dolosa de manipulação de informações praticadas pela ré."