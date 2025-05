Após subornar a polícia, traficante cria estrutura de lipoaspiração domiciliar no Complexo do Alemão

Há 5 anos sem deixar o complexo, Phillip da Silva Gregório, o Professor, já fez lipoaspiração, retirou estilhaços de bala da cabeça e organizou bailes funks / Crédito: Reprodução/ G1

Phillip da Silva Gregório, conhecido como o Professor, aos 37 anos, comanda a compra de armas e drogas de uma facção no Complexo do Alemão, conjunto de 13 favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Em sua atuação como chefe do tráfico, Phillip ficou conhecido pelo esquema criminoso no qual fornece propina para equipes de policiais, a fim de que não sejam realizadas operações em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho no Rio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com informações policiais divulgadas no portal G1, ele não deixa a comunidade há 5 anos, temendo ser preso. Em função disso, o traficante montou, dentro de casa, uma estrutura para fazer tratamento dentário, implante de cabelo e lipoaspiração. Foragido há mais de 6 anos e apontado como o terceiro homem mais relevante do Comando Vermelho fora do sistema penitenciário, na comunidade, o Professor construiu uma casa com piscina e hidromassagem. Do local, ele tem uma ampla visão da região da Fazendinha. Em ligação interceptada pela Polícia Federal, o criminoso chegou a comemorar a obra durante um telefonema para um traficante que está no Paraguai: “E aumentei a laje. Comprei a casa do lado e botei uma piscina e uma hidro maior.” Em casa, o Professor chegou a receber visitas de uma médica para atendimentos. Mesmo após as consultas, ele buscou outros profissionais para implante capilar e até lipoaspiração. No local, o traficante ainda passou por uma cirurgia para retirada de estilhaços de bala da cabeça.