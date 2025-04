Professor brasileiro encanta alunos ao misturar cultura drag, pop e bom humor para ensinar inglês

Victor, de 27 anos, acumula milhares de seguidores nas redes sociais publicando rotina em sala de aula com referências ao mundo pop. Confira

Com referências pop, bordões de drag queens, memes e uma dose enorme de bom humor, o jovem educador tem ganhado notoriedade nas redes sociais no Brasil, onde se apresenta como “Teacher Vicro” e aborda o ensino da língua inglesa de um modo menos convencional.

“Acredito que seja tudo sobre identidades. O que eu sou, reflete no educador que eu sou, e consequentemente, reflete no que os meus alunos são”. É com esse pensamento que Victor de Sá, professor de 27 anos que tem feito sucesso nas redes sociais, explica como a sua personalidade, vivências e referências educacionais participam do processo educacional em que se insere.

O jovem revelou ao O POVO que as gravações dos trechos de suas aulas que viralizaram no TikTok e Instagram não aconteceram de forma premeditada.

Usar bordões do famoso reality de competição drag, “RuPaul's Drag Race” , para perceber que os alunos podem interagir de forma bem mais direta com sua personalidade, foi o primeiro passo para que Victor compreendesse que seus gostos pessoais e experiências de vida podem ser poderosos aliados em sua missão na educação infantil.

Victor é natural do Maranhão, mas atua como professor de inglês na cidade de Recife, em Pernambuco, onde as brincadeiras e referências ao mundo pop permeiam suas salas de aula como forma de se aproximar dos alunos, de forma natural e descontraída, facilitando o aprendizado.

Se apropriar de termos e dizeres do universo pop é a técnica que Vicro usa para fisgar a atenção dos pequenos enquanto eles absorvem expressões e gírias de um jeito leve.

Professor chama atenção por ensinar inglês com gírias do mundo pop

Conjugar gírias famosas em inglês como “ slay Gíria popular nos Estados Unidos que na tradução para o português pode ser interpretada como "Arrasar", "Arrasou", de forma similar ao "lacrou", muito usado por internautas brasileiros ” , terminar frases com um “ periodo Esse termo é geralmente usado para indicar o fim de algo. Com frequência, serve para demonstrar total certeza sobre o que está sendo dito, como se a declaração fosse inquestionável — uma forma de dar ênfase à fala ” ou concordar com um longo “ yaaas Significa sim, dito de forma entusiasmada ” são algumas das facetas apresentadas pelos alunos nos vídeos.

Das referências do pop em sala de aula aos virais nas redes sociais

"São expressões bem características da Geração Z e da Geração Alfa, que as crianças e os adolescentes provavelmente já tiveram acesso e eu sabia que seriam familiares"

O professor explica que o universo pop, de uma forma geral, é algo que está "extremamente entranhado" em sua personalidade. Victor confessou ainda que acaba usando essas expressões em momentos aleatórios com os alunos, o que facilitou a implementação do método lúdico de ensino.

Segundo Victor, a desconstrução do método tradicional de ensino é possível porque ele compreendeu a importância de colocar a própria identidade na condução do processo de aprendizagem de seus alunos.

"Simplifica um pouco a visão sobre o aprendizado do inglês e o que é a língua na cabeça da maioria das pessoas, porque muitas pessoas enxergam esse aprendizado, esse processo, como algo extremamente dificultoso e custoso, que exige muita dedicação, de fato exige, mas ele também pode ser simples"

Os registros das aulas foi publicado nas redes sociais e o jovem começou a atingir números expressivos de engajamento. No TikTok, o perfil do professor já conta com cerca 80 mil seguidores e os vídeos contabilizam mais de 3,2 milhões de curtidas.

Ao adotar e se permitir uma liberdade criativa e lúdica nas atividades em sala de aula, o professor revela que notou que os alunos também passaram a se mostrar mais confortáveis em expressar as próprias ideias.

No entanto, a interação mais descontraída não exime o jovem das responsabilidades mais tradicionais de uma sala de aula. É importante ressaltar que as brincadeiras e momentos de descontração fazem, sim, parte do processo educativo, mas contemplam somente uma parte de toda a estrutura de ensino.

“Eu acho que isso parte um pouco da ideia de que a língua, ela é além de um código e um instrumento de comunicação, ela é uma expressão de cultura”, declara o professor.

Compreender que é possível unir a personalidade de Victor com as temáticas do ambiente de aprendizagem foi um passo importante para o jovem professor perceber que métodos de ensino menos tradicionais também são ferramentas poderosas de educação e conseguem unir mundos e pessoas de diferentes gerações.

Esse movimento oportuniza que professor e aluno se conheçam e barreiras que podem dificultar o aprendizado sejam mais facilmente derrubadas.

A construção de um ambiente saudável na escola oportuniza também uma maior abertura para que os pequenos se comuniquem de forma mais efetiva e direta, tornando o processo de ensino mais confortável.

Reconhecimento na internet

Todo o destaque que Victor vem recebendo dos alunos e de seguidores das redes sociais fez com que o educador abraçasse a ideia de que a sala de aula pode ser “tão descontraída quanto produtiva”.

Victor trabalha com a ideia de que é possível a existência de um espaço acolhedor e com pessoalidade sem que haja perda do aprendizado.

Agora, comunicando-se com milhões de pessoas, surge para o educador um senso de responsabilidade: o desejo de inspirar outras pessoas sobre as diferentes possibilidades de ensino.

Trata-se de fazer com que outros indivíduos percebam que a sala de aula pode ir além do rigor tradicional — e de reconhecer que as crianças são seres pensantes, plenamente capazes de participar ativamente do próprio aprendizado.

"Como dizia Paulo Freire, a educação não é só um ato de imposição de conhecimento, mas um diálogo constante entre educador e educando. Esse diálogo é formado sempre por sujeitos que reconhecem suas próprias histórias, valores, e experiências e tudo isso precisa ser tido como fundamental para o aprendizado" Victor de Sá

O professor defende que por meio de uma abordagem pedagógica mais humana, "a gente consegue chegar ao verdadeiro objetivo da escola: a formação de um sujeito consciente de si e dos outros, e de todas as diferenças e nuances que existem na experiência de se viver em sociedade”, declara Victor.



Para além das paredes da sala de aula

O ensino da língua inglesa não é o único trabalho que ocupa a mente de Victor, o jovem também dedica um espaço do cotidiano atarefado para a criação de músicas que ele classifica como “MPB para gente chique”.

Essa outra vertente da personalidade de Victor é uma das facetas do professor que não faz parte do universo escolar, mas que acaba se entrelaçando de maneira indireta em alguns movimentos de sala de aula.

Entretanto, a união entre esses universos não preocupa Victor, que já conta com alguns alunos entre os admiradores de sua música.