Mounjaro chega antes do previsto nas farmácias brasileiras

O Mounjaro (tirzepatida) , medicamento usado para tratamento de diabetes tipo 2 e concorrente do popular Ozempic (semaglutida), estará disponível nas farmácias brasileiras a partir de maio, um mês antes do previsto pela farmacêutica Eli Lilly .

Na segunda-feira, 21, a fiscalização identificou uma mulher que desembarcava no Aeroporto Internacional Pinto Martins, carregando 57 unidades do medicamento escondidas entre roupas e dentro de imagens de santos, como na imagem de Nossa Senhora de Fátima . Outras apreensões têm ocorrido em todo Brasil

O medicamento já têm se popularizado no Brasil mesmo antes da liberação nas farmácias, gerando apreensões da Receita Federal nos aeroportos do País.

Com a liberação às farmácias adiantada, a Lilly entrou com solicitação à agência para liberação de uso em casos de controle crônico de peso e obesidade.

Ajudando na regulação dos níveis de açúcar no sangue e controle do apetite, a tirzepatida, principio ativo do Mounjaro, age imitando os hormônios GLP-1 (peptídeo 1) e GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose), contribuindo no controle.

Nas compras fora do programa, os valores chegam a R$ 1.907,29 no de 2,5 mg e R$ 2.384,34 de 5 mg, podendo variar conforme o ICMS de cada estado, conforme informações do jornal O Globo.

Bula indica efeitos adversos

Ainda que o medicamento traga indicativos de benefícios, o uso da substância também pode causar efeitos colaterais adversos, como:

- Náusea

- Diarreia

- Hipoglicemia(nível de açúcar no sangue mais baixo que o

normal)

- Dor abdominal,

- Vômito

- Indigestão

- Prisão de ventre

- Distensão abdominal

- Eructação (arroto)

- Flatulência (gases)

- Doença do refluxo gastroesofágico

- Doença aguda da vesícula biliar

- Fadiga

- Reação no local da injeção

- Reação de hipersensibilidade

- Redução do apetite

- Disgeusia (alteração no paladar)