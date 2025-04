O céu está sorrindo? Conjunção tripla formará rosto sorridente nesta sexta, 25; entenda

O fenômeno poderá ser visto momentos antes do amanhecer da sexta-feira, 25 de abril, em quase todo globo terrestre, incluindo no Ceará; entenda

O céu irá sorrir para você essa semana, literalmente. Os planetas Vênus e Saturno, junto com a Lua, formarão um "sorriso celestial" que será visível em diversos lugares lugar ao redor do mundo, incluindo o Ceará. A conjunção com altas doses de fofura ocorrerá nas primeiras horas da sexta-feira, 25 de abril.



O alinhamento dos três corpos celestes será responsável por formar um rosto sorridente no céu, com os planetas Vênus e Júpiter como "os olhos" e a lua minguante compondo o sorriso, formando assim um representação quase perfeita do emoji :)