Dupla sertaneja anuncia separação após investigação da Polícia Federal

Um dos cantores é suspeito de envolvimento em esquema de disseminação de fake news durante as eleições municipais de 2024 no Rio de Janeiro

A dupla sertaneja Renan e Christiano anunciou separação durante a última sexta-feira, 18. O informe foi dado através de nota publicada nas redes sociais e ocorre após Christiano ser alvo de operação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de disseminação de fake news durante as eleições em cidades do Rio de Janeiro em 2024.

O envolvimento de Christiano no esquema não foi detalhado pela Polícia Federal. Dois imóveis ligados ao músico foram alvo de busca e apreensão da PF na última quarta-feira, 16. Endereços em outras quatro cidades também foram incluídos na ação de segurança.

Conforme publicado pelo portal G1 Zona da Mata, os profissionais da arte cênica eram pagos com o dinheiro de contratos genéricos firmados entre prefeituras e oito empresas, com valores que podem chegar a R$ 3,5 bilhões .

Intitulada “Teatro Invisível 2”, a operação denuncia a contratação de atores para irem às ruas da capital carioca espalhar informações falsas sobre candidatos do pleito municipal.

A nota publicada pela dupla no Instagram não afirma o motivo de Christiano largar o projeto, apenas afirma que Renan dará continuidade à agenda de shows sozinho. Confira texto:

“Anunciamos uma mudança nesse caminho: Christiano se despede dos palcos e o cantor Renan seguirá com a agenda de shows e novos projetos, dando continuidade ao trabalho com dedicação e comprometimento. Obrigado por fazerem parte disso! Contamos com vocês nessa nova etapa”, diz a publicação.