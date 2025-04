Mãe de Isabella Nardoni se declara para filha no dia em que ela faria 23 anos

Em vídeo postado no instagram de Ana Carolina, ela mostra algumas recordações da filha durante a infância. "Te amo pra sempre", diz a vereadora

No vídeo, a mãe da menina mostra fotos e vídeos de sua filha em sua infância, com a legenda “Filha, hoje você faria 23 anos. A saudade aperta, mas o amor grita mais alto. Você vive em tudo o que eu sou. Obrigada por esses 5 anos que vivemos juntas. Obrigada por ainda ser minha força. Feliz aniversário, meu amor. Te amo pra sempre”.

“Eu guardo tudo de você com tanto carinho, suas fotos, seus desenhos, suas cartinhas… eu fecho os olhos e consigo sentir você aqui comigo. E por um segundo, só por um segundo, parece que nada mudou. Mas tudo mudou”.

Ainda no vídeo, ela diz que a saudade nunca passou, apenas mudou de lugar, e que há dias que só queria escutar a voz da menina chamando-a de mamãe.

O post relembra ainda a triste morte da menina de 5 anos que chocou o país em 2008. Isabella de Oliveira Nardoni foi morta após ser arremessada da janela do sexto andar do edifício onde seu pai e sua madrasta, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, viviam com seus dois irmãos mais novos.