Delegada ameaça dar voz de prisão a entregador durante discussão no PA

Uma delegada e um entregador de delivery entraram em discussão durante a entrega de uma refeição no município de Belém, capital do estado do Pará. Em vídeo que circula pelas redes sociais, a agente de segurança pública ameaça dar voz de prisão ao profissional caso ele não entregue o pedido. LEIA TAMBÉM: Advogado e influenciador baiano passa mal ao ser transferido para presídio em Maceió

Nas imagens, é possível ver o momento em que a delegada tenta tomar o celular das mãos do entregador e profere xingamentos em direção a ele. O momento foi filmado por transeuntes e viralizou nas redes sociais durante esta semana. "Eu paguei a comida. Me dá a p*** da comida. Bora vagabundo, bora c******. Filma aí. Me dá a p**** da comida. Vou ligar aqui para o Ifood, vagabundo", disse a delegada nas filmagens. Confira momento da discussão A discussão teria sido motivada pelo fato de o entregador não aceitar deixar a comida na porta da casa onde a delegada estava. Segundo informações publicadas pelo portal G1 Pará, o profissional alega que estava na portaria tentando contato com a solicitante do pedido quando a autoridade policial chegou de maneira grosseira. Ainda conforme o portal, um procedimento administrativo foi aberto pela Corregedoria de Polícia Civil do Pará para investigar o caso.

O que diz a delegada? Em nota, a defesa da delegada afirmou que a mesma estava com um ferimento no pé e por isso solicitou que a entrega fosse feita em seu apartamento. Ainda de acordo com a assessoria, o entregador tentou fugir com o pedido já pago e também a ofendeu. O texto também cita que o vídeo que circula pelas redes sociais não mostrou o momento inicial da discussão e que a ameaça de prisão foi feita por a delegada entender que havia ali uma tentativa de apropriação indevida de bem adquirido. Por fim, a defesa também alega que o entregador teria enviado mensagens em tom intimidador e reuniu colegas na porta do condomínio, gerando uma situação de medo e constrangimento.