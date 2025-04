MEC anuncia auxílio mensal de R$ 200 a alunos de cursinhos populares

LEIA TAMBÉM | UFC conquista nota máxima no IGC do MEC pelo segundo ano consecutivo

“A gente sabe a importância de apoiar os estudantes para permanecer na escola e na universidade. Portanto, os alunos do curso popular vão receber R$ 200 por mês para garantir a manutenção, fora o apoio com material didático”, informou o ministro da Educação, Camilo Santana.

O aumento do ingresso ocorre por meio do fortalecimento de cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários.

A iniciativa garante o suporte técnico e financeiro para a preparação de estudantes da rede pública socialmente desfavorecidos , especialmente negros e indígenas brasileiros, que buscam ingressar no ensino superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No ato da inscrição da proposta, o cursinho deverá apresentar, entre outros itens, uma declaração de gratuidade da oferta aos estudantes e o caráter voluntário do trabalho de seus professores e coordenadores.

Confira abaixo os requisitos que a proposta deve atender:

Comprovação de atendimento de, pelo menos, 20 estudantes;



Plano de alocação orçamentária para o apoio a professores e coordenadores;



Coerência com a finalidade da CPOP;



Atividades complementares relacionadas à promoção da cidadania e da saúde, combate ao racismo e capacitismo;



Projeto político-pedagógico alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM)



Conteúdo programático do Enem, com carga horária mínima de 20 horas semanais.

Além do auxílio aos alunos, o edital prevê um auxílio financeiro voltado para atividades técnicas e administrativas, no valor de R$ 6 mil.

O período de vigência do apoio será de sete meses, a contar da assinatura do termo de adesão. Os estudantes precisam ter uma frequência mínima de 75% para recebimento do apoio permanência; e os cursinhos, uma frequência de 75% dos estudantes para recebimento do apoio.

Cronograma