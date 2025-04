PM investigará vídeo publicado pelo 9º Baep de São José do Rio Preto

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na gravação há uma trilha que aparece com sinalizadores vermelhos e com a sigla do Batalhão de Ações Especiais da Polícia ao fundo. O vídeo foi publicado no perfil do Instagram do 9º Baep, de São José do Rio Preto, e retirado após a repercussão.

A PM disse por meio de nota que é uma instituição legalista e repudia toda e qualquer manifestação de intolerância. Informou que assim que tomou conhecimento das imagens, instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias relativas ao caso.

“A corporação não compactua com desvios de conduta e reforça que qualquer manifestação que contrarie seus valores e princípios será rigorosamente apurada e os envolvidos responsabilizados”, diz a nota.

Para o advogado especialista em segurança pública e direitos humanos e presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Ariel de Castro Alves, as imagens de fato remetem a fatos terríveis da história mundial, como o Nazismo na Alemanha e a atuação do Ku Klux Klan nos Estados Unidos.