Mãe da bebê Ana Beatriz é presa em flagrante após confessar o crime

Apesar da confissão da mãe, identificada como Eduarda Silva de Oliveira, 22, ainda é aguardado o resultado da perícia da Polícia Científica para a tipificação do delito e para o esclarecimento dos detalhes da causa da morte.

O corpo da bebê Ana Beatriz , de apenas 15 dias de vida, foi encontrado em uma sacola plástica, escondido em um armário na área da lavanderia da casa da família, ao lado de produtos de limpeza, no município de Novo Lino, em Alagoas. A mãe da criança foi presa em flagrante após confessar o crime.

A bebê foi localizada pelas forças da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), após cinco dias de intensas buscas e investigação. No primeiro depoimento às autoridades, Eduarda havia denunciado um suposto sequestro da filha recém-nascida.

Diante do fato, a mulher foi autuada em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia nesta quarta-feira,16.

Desde o desaparecimento de Ana Beatriz, todas as estruturas operacionais da Segurança Pública foram mobilizadas pela busca, mas, segundo o órgão, os diversos depoimentos inconsistentes ditos pela mãe dificultaram o andamento das investigações.

“Ela apresentou cinco versões diferentes. E durante esses dias, gastamos toda a energia da Polícia Militar e da Polícia Civil para verificar cada uma das versões. Quando mostramos que não batiam com os fatos, ela inventava uma nova versão. E não tínhamos como descartar nenhuma até então”, disse o delegado Igor Diego.

“Trabalhamos, desde o início, com todas as hipóteses. E, infelizmente, desde o primeiro dia já tínhamos a possibilidade de encontrarmos a criança sem vida. Mesmo assim, não poupamos esforços para localizar Ana Beatriz e esclarecer o caso. A mãe apresentou versões diferentes, e hoje, diante do advogado, confessou que havia matado a filha e indicou onde o corpo havia sido ocultado”, explicou o delegado Igor Diego.

Quais as versões apresentadas pela mãe da bebê Ana Beatriz?

Dentre as versões apresentadas para a morte da própria filha, inicialmente, ela disse que a criança teria se engasgado durante a amamentação.

Em seguida, ela disse que asfixiou a bebê com um travesseiro em um momento de exaustão emocional e irritação provocada por barulho externo. A mãe também falou que a criança estava doente e que cometeu o crime depois de um longo período de choro intenso.